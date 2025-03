Vandenbempt zet groot vraagteken bij titelambities Club Brugge, dat normaal gezien te sterk is voor iedereen

Hoewel Club Brugge op papier de sterkste kern heeft, kleven er toch enkele vraagtekens aan hun titelambities dit seizoen.

Sporza-analist Peter Vandenbempt merkt op dat de club "een ritme heeft ontwikkeld dat boven het niveau van de Belgische competitie uitstijgt", vooral dankzij hun ervaring in de Champions League.

Toch is het de vraag of ze dat niveau consistent kunnen vertalen naar de Belgische competitie, aangezien Vandenbempt zich "weinig wedstrijden kan herinneren waarin ze dat excellente niveau hebben gehaald."

De recente geschiedenis van de play-offs biedt geen garanties voor de leider na de reguliere competitie. "Het verleden leerde ons dat de leider na de reguliere competitie 8 op 14 keer kampioen werd", maar de laatste drie jaar was dat niet meer het geval. Vandenbempt wijst erop dat het vooral afhangt van hoe Racing Genk omgaat met de halvering van de punten.

Het mentale aspect is ook belangrijk. "Union heeft er de vorige jaren vooral mentaal moeite mee gehad", stelt Vandenbempt, en als Genk punten laat liggen op de openingsspeeldag, kan Club Brugge snel profiteren. De druk op de achtervolger kan dan bepalend zijn.

Club Brugge heeft alles in huis om de titel te winnen, maar het blijft afwachten of ze hun Champions League-niveau kunnen vertalen naar de play-offs. "Ze weten wat het is om de play-offs te spelen en zijn mentaal erg sterk", aldus Vandenbempt. Het wordt spannend of deze sterkte hen over de eindstreep kan trekken.