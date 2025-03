Besnik Hasi krijgt meteen wind van voren na eerste opstelling: "Een misdaad"

RSC Anderlecht neemt het op zondagnamiddag op tegen Club Brugge in een absolute topper in de Champions' Play-offs. Het doet dat met een nieuwe coach en Besnik Hasi heeft meteen een paar stevige verrassingen opgenomen in zijn selectie.

De Belgische voetbalwereld kijkt vandaag uit naar de clash tussen Club Brugge en Anderlecht. De topper in de Jupiler Pro League start om 13u30 en belooft een intense strijd te worden tussen twee aartsrivalen.

Een zege zou voor beide ploegen een mentale opsteker betekenen in de aanloop naar het beslissende seizoensslot. De aftrap is om 13u30 in het Jan Breydelstadion.

Besnik Hasi kiest achterin voor Simic en Hey, terwijl ook Ashimeru en Angulo onder meer een basisplaats krijgen van de nieuwbakken T1 van paars-wit. En dus was er ook meteen heel wat reactie op de sociale media op zijn eerste opstelling.

Veel kritiek

Er was heel wat kritiek, zeker op het kiezen voor Angulo in de wetenschap dat er met Edozie en Huerta andere profielen rondlopen. Al zijn er ook mensen die de opstelling wél kunnen pruimen.

Of het goede beslissingen waren van Besnik Hasi? Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen rond 15u20. U kan de match bij ons uiteraard ook live en op de voet volgen.

Starten met Angulo als je Huerta en Edozie hebt......mag ik dat een beetje raar vinden. #rsca #CLUAND — Sooike Cee (@SooikeC) March 30, 2025

Same old story, angulo ipv edozie of huerta is een misdaad 🥲 — dwight duyck (@DuyckDwight) March 30, 2025

Rare opstelling geen Huerta of edozie terwijl die nog iets brengen, zeker edozie fit speelt alles kapot denk dan terug aan Oktober en November voor zijn blessure — Dimitri Verstraeten (@DimitriVerstra1) March 30, 2025

Goede opstelling, ik had alleen Edozie of Huerta gezet ipv Angulo — John (@John83883757) March 30, 2025