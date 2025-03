De opvallende statistiek van Anderlecht, waar Ardon Jashari zelfs even moest om lachen: "De woorden zijn stilaan opgebruikt"

Club Brugge domineerde Anderlecht op alle domeinen van het moderne voetbal, zeker in die eerste helft. Eén opvallende statistiek: in 97 minuten voetbal kreeg Anderlecht geen enkele bal tussen de palen.

Bij Anderlecht kon Kasper Dolberg er niet om lachen, dat doet de Deen zelden, maar deze keer was hij nog stoïcijnsers dan anders in de mixed zone. "Een pijnlijke statistiek? Ja", klonk het terwijl zijn ogen ons wel héél koel aankeken.

Gelukkig wou Colin Coosemans er wel iets over zeggen en hij schuwde de harde woorden niet. "Dat we zelfs geen doelpoging tussen de palen hebben, dat is heel pijnlijk en enorm teleurstellend. Ja goed, de woorden zijn stilaan opgebruikt. Ik denk dat we ons na twee trainersontslagen nog maar eens in vraag moeten stellen.”

Bij Club Brugge werd die statistiek natuurlijk wel op gejuich onthaald, vooral door het verdedigend compartiment. Al vragen we ons af of we Ardon Jashari daar mogen bij rekenen, want de Zwitser duikt overal op het veld op en had zelfs een paar heel goeie kansen.

"We gaven bijna niets weg. In die eerste helft zelfs helemaal niets", zei hij, gevolgd door een lachje. "Dit was een statement van onze verdediging. We weten dat we sterk aan de play-offs moesten beginnen. Voor de rust waren we twee klassen te sterk, daarna vallen we misschien iets te veel terug. Maar dat is logisch: ook Anderlecht heeft ook kwaliteiten", grijnsde hij.

Brandon Mechele was natuurlijk trots, want een clean sheet is altijd een pluim op de hoed van de verdediging, zeker nu Mignolet geen enkele redding moest doen. “Voor de rust liep alles heel goed. En als verdediging hebben we eigenlijk niets weggegeven. Dat is mooi”, zei Mechele.