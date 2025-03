Opvolger Ordonez gezocht? 'Club Brugge wil Duitse clubs aftroeven in strijd om nieuwe centrale verdediger'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Joel Ordonez na deze zomer nog in Brugge zal voetballen? Die kans is eerder klein. Diverse topteams zijn in hem geïnteresseerd en dus lijkt er heel wat te gaan gebeuren de komende weken en maanden. Blauw-zwart zoekt dan ook al naar een opvolger.

Jorne Spileers kreeg dit seizoen weinig kansen onder Nicky Hayen en lijkt ook niet meteen dé man te worden die volgend seizoen de plaats naast Brandon Mechele vast in handen zal krijgen. Club Brugge wil Kroatische verdediger En dus moet het meer dan waarschijnlijke vertrek van Joel Ordonez opgevangen worden. Volgens de Kroatische pers zou er alvast interesse zijn in Dominik Prpić. Dat is een 20-jarige centrale verdediger van Hajduk Split. De Kroaten hebben hem nog tot juni 2027 onder contract staan, maar lijken deze zomer heel wat fondsen te gaan moeten vrijmaken. 2,5 miljoen euro of meer? Mogelijk kan blauw-zwart daarvan profiteren, want zij zien wel wat in de jonge verdediger. Hij heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van zo'n 2,5 miljoen euro, al bestaat de kans dat Club Brugge meer op tafel zal moeten gaan leggen. Dit seizoen was hij al goed voor twee assists in de Kroatische competitie. Alles samen speelde hij al mee in 24 wedstrijden en verzamelde 1823 speelminuten. Daarmee is hij een steunpilaar voor zijn team te noemen.