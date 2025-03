RSC Anderlecht bakt er niets van in Brugge: onze vernietigende rapporten

Club Brugge nam makkelijk de maat van RSC Anderlecht op de eerste speeldag van de Champions' Play-offs. De prestatie van de spelers van paars-wit was ondermaats te noemen. De kranten waren zeer streng en ook wij zijn dat in onze rapporten.

Niet voor het eerst dit seizoen was Colin Coosemans de beste speler van RSC Anderlecht te noemen. In de kranten waren er meerdere drietjes op tien te bespeuren, dus zijn we alles bij elkaar misschien nog vrij mild gebleken in onze rapporten:

Coosemans (6,5)

Zonder hem stond het 3-0 of 4-0 bij de rust. Zijn passes waren zeker niet geweldig, maar zijn teamgenoten zouden het hem op deze zondag niet kwalijk nemen. Bij de 2-0 had hij echter veel beter kunnen doen.

Augustinsson (5)

Van een vleugelverdediger verwachten we offensieve impulsen, en bij Augustinsson was dat een beetje lastig. We verwachten ook dat hij zijn centrale verdediger helpt, en op dat vlak was de Zweed, zoals gewoonlijk, behoorlijk solide. Hij werd gewisseld bij de rust, maar behoorde niet tot de drie slechtsten op het veld.

N'Diaye (5,5)

Hij deed wat hij kon, liet wat ruimte aan Sabbe maar het gevaar kwam over het algemeen elders vandaan. Verre van de grootste zondebok, en misschien zelfs een van de betere Anderlecht-spelers in het algemeen. Had wel een balverlies dat duur had kunnen uitvallen in de tweede helft.

Hey (5,5)

Bleef zeer kalm temidden de herhaalde aanvallen van Club Brugge, en had een bovengemiddelde passing voor Anderlecht. Wat verloren duels tegen Nilsson, maar over het algemeen een goede wedstrijd.

Simic (4)

Alles liep hem voorbij, en toch spaarde Nilson Angulo zijn inspanningen niet. Overbelast en rampzalig in de opbouw. Hij werd trouwens bij de rust gewisseld, een zeldzaamheid voor een centrale verdediger.

Angulo (5)

Zijn voetbalintelligentie is nog niet helemaal aanwezig in de laatste actie, maar Nilson Angulo deed wat hij kon in een ondankbare en ongebruikelijke rol voor hem. Hij slaagde er ook als enige in om af en toe een dribbel te plaatsen, weliswaar vaak tevergeefs.

Ashimeru (5)

Men voelde zijn basisplaats aankomen en Ashimeru heeft zich niet laten kennen, met een energie die duidelijk ontbrak bij de andere middenvelders van Anderlecht. Maar hij kan het niet alleen...

Dendoncker (3,5)

Al vrij snel nerveus en voorbijgespeeld, brengt hij nog steeds niet de rust en impact die je van een speler van zijn kaliber zou verwachten. Toch zal hij in de Champions' Play-offs de verwachte stap moeten zetten om Anderlecht boven water te houden.

Stroeykens (4)

Geen gevaarlijke acties, geen geslaagde acties, geen inspiratie, maar niet geholpen door zijn ploeggenoten op het middenveld. Vervangen tijdens de rust.

Hazard (3)

Rampzalig aan de bal. Thorgan Hazard lag met balverlies ook aan de basis van de 1-0. We verwachten veel meer van hem in deze Play-offs, en dat weet hij ongetwijfeld.

Dolberg (4,5)

Twee ballen geraakt in de eerste helft (waarvan de enige in het Brugse strafschopgebied!), iets meer in de tweede helft met variërende prestaties van redelijk tot slecht. Onvoldoende en vervangen kort na het uur, niet verrassend. Verzachtende omstandigheid: hij kwam net terug van een lange blessure.

Huerta (6)

Redelijk goed ingevallen, kreeg de eerste hoekschop van zijn team en gaf vervolgens alles van flank tot flank en door het centrum.

Adryelson (6)

Anderlecht werd over het algemeen minder overlopen na zijn invalbeurt, en de fase van de 2-0 kwam niet van zijn kant. Hij verdiende punten in zijn 'duel' met Simic.

Edozie (5)

Enkele interessante dribbels, maar de Engelse vleugelspeler mist nog steeds duidelijk scherpte en kwaliteit in de zone van de waarheid.