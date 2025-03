Brandon Mechele doet straffe uitspraken over RSC Anderlecht na overwinning van Club Brugge

Club Brugge won al bij al eenvoudig van RSC Anderlecht. Het werd 2-0 voor blauwzwart in de eerste wedstrijd van de play-offs.

Club Brugge moest niet echt diep gaan om Anderlecht opzij te zetten. Ook Brandon Mechele zat met dat gevoel na de vlotte overwinning.

“Ik had persoonlijk gedacht dat, na de trainerswissel bij Anderlecht, we een supergemotiveerde tegenstander zouden te bekampen krijgen. Maar niets was minder waar”, klinkt het bij Mechele op de website van Club Brugge.

Blauwzwart was meteen bij de les, waardoor Anderlecht nooit de kans kreeg om in de wedstrijd te komen. “We zaten er van in het begin heel kort op, waardoor ze in de eerste helft eigenlijk niks te vertellen hadden. Ja, ik had een heel ander Anderlecht verwacht.”

Club Brugge probeerde om verticaal te spelen, met veel beweging tussen de linies. “De ene wedstrijd lukt dat al beter dan de andere wedstrijd, maar vandaag vonden we elkaar redelijk vlotjes en dat helpt natuurlijk om de tegenstander vast te zetten en gevaarlijk te zijn.”

Blauwzwart speelde heel wat kansen bij elkaar en scoorde twee keer. “Deze 2-0 overwinning was een collectieve overwinning denk ik, iets wat we de negen komende wedstrijden moeten proberen te evenaren natuurlijk. Als we zo kunnen blijven presteren denk ik, dat ons nog mooie resultaten staan te wachten.”