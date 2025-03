Eerste speeldag in de play-offs levert meteen een duidelijke les op

Men vroeg zich af of er verrassingen zouden zijn op deze eerste dag van de Play-offs. De verrassing was uiteindelijk misschien wel hoeveel de top 3 zijn tegenstanders heeft gedomineerd.

Voor deze Play-offs leek het vrij duidelijk dat de titelrace tussen drie ploegen zou gaan, met Racing Genk op poleposition en Club Brugge en Union als eerste achtervolgers. Maar iedereen herinnert zich het seizoen 2023-2024: Club Brugge kwam uit het niets om Union Saint-Gilloise op de valreep te verslaan in een absoluut waanzinnig scenario.

Dit was recentelijk zelfs de slogan van de Pro League: "onvoorspelbaar drama", een uitdrukking die moeilijk te vertalen is maar in wezen betekent dat het scenario niet van tevoren is geschreven. Maar na deze eerste speeldag in de Play-offs is het moeilijk te zeggen dat er grote verrassingen in petto zijn.

Er is de top 3 en dan de rest

Toevallig begonnen de eerste drie teams de finalefase zonder tegen elkaar te spelen, allemaal thuis. Wee degene die meteen struikelt. Op deze manier kan een potentiële outsider ook een boodschap sturen: nee, het wordt geen strijd tussen drie teams!

Spoiler in dit onvoorspelbare drama: er is geen boodschap verstuurd, behalve door de favorieten. Zaterdag heeft Union Saint-Gilloise openlijk de beperkingen van Antwerp laten zien, maar vooral aangetoond dat het moeilijk zal zijn om punten te pakken in het Duden park tijdens deze Play-offs. De zwakte van The Great Old doet zich afvragen wat ze kunnen verwachten: zal Antwerp zelfs maar 5 punten halen?

Vervolgens gaf Club Brugge zondagmiddag een les aan Anderlecht: paarswit bestond niet voor de eerste wedstrijd onder Besnik Hasi. De Kosovaar heeft misschien het werk dat hem te wachten stond onderschat en het lijkt erop dat RSC Anderlecht niet verder komt dan een vierde plaats en naar het podium zal moeten kijken.

Wat Genk betreft, ook zij die dachten dat de Limburgers meteen zouden bezwijken, kwamen bedrogen uit. Een complete afslachting van Gent die geen moment Club Brugge en Union hoop gaf. Status quo na een dag aan de top. Tenminste, nu is het duidelijk: er is de top 3 en dan de rest. De rest heeft absoluut geen indruk gemaakt op deze eerste dag. Het niveau is erg laag...