De Condé laat er geen twijfel over bestaan: Genk verliest zeker twee sterkhouders deze zomer

KRC Genk zal deze zomer afscheid nemen van twee sleutelspelers. Head of Football Dimitri De Condé bevestigde dat zowel Tolu Arokodare als Zakaria El Ouahdi onhoudbaar zijn en de club zullen verlaten.

"Er zijn twee jongens waarmee er afspraken zijn, dat zijn Tolu en El Ouahdi. Die laatste kon in het verleden naar Benfica. Zij zullen moeilijk te houden zijn. Al de rest gaan wij proberen samen te houden", verklaarde De Condé in de studio van TV Limburg.

Tolu Arokodare is momenteel de topschutter in de Jupiler Pro League. De 25-jarige Nigeriaanse spits heeft zich in de kijker gespeeld en lijkt klaar voor een stap naar een topcompetitie. Zijn marktwaarde bedraagt 13 miljoen euro, maar Genk zal ongetwijfeld een hoger bedrag willen ontvangen.

Ook Zakaria El Ouahdi zal de Cegeka Arena verlaten. De veelzijdige speler, met een marktwaarde van 12 miljoen euro, stond eerder al in de belangstelling van Benfica. Zijn prestaties dit seizoen hebben die interesse alleen maar versterkt, waardoor een transfer onvermijdelijk lijkt.

De vraag rijst of deelname aan de Champions League de twee sterkhouders alsnog in Limburg kan houden. "Of de Champions League hen in Genk kan houden? Daarover gaan we nu nog niet praten. Uiteraard zullen we met hen na het seizoen aan tafel zitten, maar wij houden ons aan de afspraken die we met hen maakten", aldus De Condé.

Voor Genk wordt het een uitdaging om die twee belangrijke spelers te vervangen. De club beschikt wel over alternatieven, zoals Oh, maar zal wellicht ook de transfermarkt op moeten gaan om de kwaliteit in de kern te behouden.