🎥 "Dit is je ploeg te kakken zetten": Sam Kerkhofs snoeihard voor speler Antwerp, oud fragment met Wesley Sonck zorgt voor pijnlijke vergelijking

Na de 0-1-nederlaag tegen AA Gent haalde Michel-Ange Balikwisha fel uit naar de eigen ploeg. Die uithaal is toch wel vrij stevig aangekomen bij de ploeg en ook bij de analisten, die er toch het hunne van denken.

“Ik weet niet wat er achterin gebeurde. We slikken een tegengoal van bij de U8. Dat kan gewoon niet", aldus Balikwisha na de wedstrijd tegen Gent tegen DAZN.

"Als je de match goed bekijkt, dan heb ik zeker drie passes voor doel gegeven, maar mijn ploegmaats werkten het niet af. Niet iedereen is perfect. Ik ben het beu om voor niets of voor het plezier te spelen."

Een bijzonder ferme uithaal, weliswaar na een goede wedstrijd van Balikwisha. Maar toch: met acht wedstrijden dit seizoen is hij volgens de analisten misschien niet dé man om te spreken.

Te kakken gezet

"Hans Vanaken mag zoiets zeggen bij Club Brugge, maar die zegt dat zelfs niet. Als MVP van het seizoen mag je zoiets zeggen", aldus Sam Kerkhofs heel streng over de speler.

"Maar dit is je ploeg te kakken zetten. Chéry en Janssen spreken hem hier toch over aan?" Binnen de studio vonden ze wel een oud fragment van Wesley Sonck, die ooit min of meer hetzelfde deed in zijn periode bij Lierse. Dat zorgde voor de nodige hilariteit.