"Anderlecht is zelfs niet meer 'mijn club'": Anthony Vanden Borre is duidelijk over paars-wit en doet opvallende uitspraak over Romelu Lukaku

Anthony Vanden Borre sprak met Sudinfo openhartig over zijn eigen situatie, maar ook over die van Anderlecht. Positief was hij niet.

De carrière van Anthony Vanden Borre is al enkele jaren geleden afgelopen. In 2021, na een laatste passage bij Anderlecht, nam de verdediger afscheid. De voormalige Rode Duivel voelt zich nu goed. "Ik ben tien kilo te zwaar en het is tijd dat ik oplet, maar ik heb me nog nooit zo licht gevoeld als vandaag. Voor de allereerste keer in twintig jaar leef ik niet meer in mijn eigen bubbel."

"Net als de meeste professionele voetballers, en vooral de jongere, voelde ik me gevangen in een kunstmatige wereld", vertelt hij aan Sudinfo. "Toen ik in 2019 terugkeerde naar Anderlecht om onder Vincent Kompany te spelen, spraken veel jongeren erover met mij in Neerpede. Zoals ik in 2003 had meegemaakt en net als duizenden anderen overal ter wereld, voelen ze zich niet voorbereid op wat er met hen gebeurt."

"Ik heb altijd succes gehad in wat ik heb ondernomen. Hoewel ik geen zakenman ben, geen ondernemer en niet te veel naar school ben geweest, zijn mijn investeringen goed gegaan. Ik zeg vaak dat ik een mislukkeling ben die geluk heeft gehad. Maar als ik erover nadenk, denk ik dat het komt omdat ik een goed hart heb, mede dankzij de opvoeding die ik heb genoten. Voor de juiste mensen komt alles altijd goed", aldus Vanden Borre.

Anderlecht, een club die hem verdrietig maakt

Hij sprak zich ook uit over de situatie van paars-wit. "De club maakt me verdrietig. Het team heeft geen stabiliteit meer en dat duurt al acht jaar. Zoals het er nu voor staat, is RSC Anderlecht zelfs niet langer 'mijn club'. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Anderlecht weer kampioen wordt. Maar dan moeten er echte Anderlechtenaren in het team zijn en vooral aan het roer van de club", legt hij uit.

Big Rom zou volgens hem een grote impact op het team kunnen hebben. "Ik geloof oprecht dat als hij terugkeert, de dingen weer op hun plek zullen vallen. Hij zal een goede basis leggen en clubmensen terughalen. In eerste instantie zou hij terugkeren om te spelen. Maar let op, sluit deze mogelijkheid zeker niet uit: met hulp van investeerders zie ik hem Sporting wel overnemen."

"Want Romelu zal niet zoals Vincent (Kompany) terugkeren om coach te worden en vervolgens hogerop te gaan. Wanneer hij terugkeert naar het Astridpark, zal dat voor de lange termijn zijn. Niemand houdt meer van Anderlecht dan Lukaku", besluit Vanden Borre.