Twee tegenvallers, maar ook twee meevallers voor Milicevic en KAA Gent tegen Club Brugge

Zondag staat de Slag om Vlaanderen op de agenda. KAA Gent ontvangt dan in eigen huis Club Brugge en hoopt op de drie punten.

De Buffalo’s willen alles op alles zetten om Club Brugge zondag een hak te zetten. Als is het voor trainer Danijel Milicevic wel kijken welke spelers hij ter beschikking heeft.

In ieder geval heeft de zege op bezoek bij Royal Antwerp FC zijn spelers heel veel goeds gedaan op mentaal vlak, maar er zijn nog enkele vraagtekens op fysiek vlak.

Zo zijn er veel vraagtekens bij Hyllarion Goore. “Hij incasseerde tegen Antwerp een harde tik en moest al vroeg vervangen worden. Goore trainde nog niet met de groep maar wellicht zal hij ons morgen vervoegen”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij Milicevic.

“We wachten nog af of hij tijdig fit zal raken. Roef zet fysiek stappen maar kon nog niet met de hand oefeningen afwerken. Brown viel, net als Stefan Mitrovic, in op Antwerp. Zij ondervonden geen hinder.”

De trainer van KAA Gent weet dat het verschil met Club Brugge op vele vlakken groot is, maar gooit helemaal niet de handdoek. “In voetbal is alles mogelijk. Met de nodige energie en vechtlust willen we voor eigen publiek en hopelijk in een vol stadion voluit voor de zege gaan.”