"Allebei niets te zoeken in Champions' Play-offs" en "Wouter buiten": supporters in en rond stadion alweer furieus na Anderlecht - Antwerp

"Het was een teleurstellende wedstrijd. Op het einde van de wedstrijd waren er wel wat vonken en vuur, maar al bij alles te weinig voor de overwinning", vatte Peter Vandenbempt de wedstrijd stellig samen voor VRT Radio.

Of een clean sheet aan beide kanten een troost mag zijn? Dat lijkt ons niet. De supporters waren bijzonder kritisch voor wat ze zagen op het veld tijdens de wedstrijd.

De supporters in het stadion kwamen andermaal met een spandoek waarin ze om het ontslag van Wouter Vandenhaute vroegen. Na de wedstrijd was een striemend fluitconcert te horen. En ook op de sociale media regende het negatieve reacties.

No goals between Anderlecht and Antwerp - a game to describe their seasons. Anderlecht stay 4th, Antwerp 6th. #ANDANT pic.twitter.com/AxXBYee7sy