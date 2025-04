Bij Anderlecht proberen ze al het positieve uit de match tegen Antwerp te halen: "Toch al meer kansen"

Anderlecht blijft ook na vier speeldagen in de Champions' Play-offs zonder overwinning. Tegen Antwerp kwam paars-wit niet verder dan een 0-0-gelijkspel, maar volgens Thorgan Hazard zat er meer in. De invaller bracht in het slotkwartier wat vuur in het aanvallende spel, al bleef een doelpunt uit.

"We hebben een gemengd gevoel", klonk het na afloop bij Hazard. "We konden deze match winnen, net zoals zij. Beide ploegen hadden de punten nodig." Anderlecht creëerde in de eerste 85 minuten nauwelijks iets, maar na de invalbeurt van Hazard kwamen er plots kansen – twee voor hemzelf. “Spijtig dat dat schot er niet in ging”, zuchtte hij.

Hazard zag ook dat Antwerp in de tweede helft nog drie à vier mogelijkheden had via de counter. "Zij speelden het slecht uit, maar wij hadden ook meer kunnen doen. Jammer, want die kansen zijn er geweest." Senne Lammens, de doelman van Antwerp, hield Anderlecht van de overwinning met enkele sterke reddingen.

Toch wil Hazard vooral het positieve onthouden. “Het is ons eerste punt in deze play-offs, dus we gaan proberen daar iets uit te halen.” Met nul op negen begon Anderlecht dramatisch aan deze eindronde, maar niet verliezen is al een eerste - kleine - stap.

De voormalige Rode Duivel probeerde als invaller het verschil te maken en liet ook zien waarom hij belangrijk kan zijn in dit slot van het seizoen. "Ik heb geprobeerd er het beste van te maken, ik wil het team helpen. We werken de hele week hard om automatismen te vinden in ons spel."

Dat proces vraagt tijd, beseft ook Hazard. "Het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren, maar we hebben vandaag toch al wat meer kansen gecreëerd dan in de vorige matchen. Nu moeten we verder bouwen en hopen dat het tij nog keert."