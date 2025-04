Anderlecht, Antwerp én Gent onder de bus gestoken: "Koers van kreupele paarden"

KAA Gent ging in eigen huis zwaar onderuit tegen Club Brugge, terwijl ook Anderlecht en Antwerp weinig lieten zien in hun onderlinge wedstrijd. De Champions' Play-offs op twee snelheden, zoveel is duidelijk.

Club Brugge heeft nu 42 punten, gevolgd voor Genk en Union SG met 40 punten. De kloof met Anderlecht op plaats vier is nu al bijna onoverbrugbaar. Paars-wit heeft 27 punten, voor Gent (26) en Antwerp (24).

Strenge analyse

Bovendien was ook het voetbal in Anderlecht - Antwerp niet om over naar huis te schrijven, terwijl Gent veel te weinig kwaliteit kon brengen tegen een ongenaakbaar Club Brugge.

Peter Vandenbempt is dan ook streng in zijn analyse van de drie ploegen die strijden om de vierde plaats. Volgens hem was het slot van Anderlecht - Antwerp nog te genieten, maar de rest van de wedstrijd was het té weinig.

Kreupele paarden

"Ik vond het een troosteloze wedstrijd. Als je dan later op de avond ook Gent nog zag strompelen en struikelen tegen Club, dan is het voor plaats 4 toch echt een koers van kreupele paarden."

"Uiteindelijk zal er dan wel één over de eindmeet vallen, maar voor fiere clubs en supporters als Anderlecht, Gent en Antwerp zijn het echt geen vrolijke tijden", aldus Vandenbempt bij Sporza.