Wat is er aan de hand met Antwerp-speler die eerst indruk maakte? Ulderink vindt dat er nog te veel werk aan is

We zagen hem een paar keer aan het werk en meteen kwam de gedachte op: Antwerp heeft een sterke transfer gedaan. Mauricio Benitez liet een heel goeie indruk tijdens zijn eerste matchen met The Great Old, maar deemsterde steeds verder weg. Wat is er aan de hand?

Benitez werd afgelopen winter in principe voor anderhalf seizoen gehuurd van het Argentijnse Boca Juniors. Voor de 21-jarige verdedigende middenvelder uiteraard zijn eerste stap in het Europese voetbal. Maar een week later dropte Jonas De Roeck hem al in de basis in de verloren competitiematch tegen Anderlecht.

Voorbijgestoken door Verstraeten

Daarin liet hij wel al zien dat hij wel degelijk goed kan voetballen en technisch meer onderlegd is dan de meeste verdedigende middenvelders. De Roeck behield het vertrouwen in hem tot hij ontslagen werd.

Onder Andries Ulderink stond hij aanvankelijk ook nog in de basis, maar de Nederlander zag veel tactische lacunes in zijn spel. Tegen Standard, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, werd hij bij de rust vervangen door Andreas Verstraeten en de jongeling is intussen hem voorbij gestoken in de pikorde.

Dat werd duidelijk in de Champions' Play-offs waarin Benitez tot nu toe 13 minuten speelde en Verstraeten 56. Met Doumbia-Praet heeft Ulderink zijn centraal middenveld gevonden. Praet doet het verrassend goed als verdedigende middenvelder en zal daar waarschijnlijk ook blijven staan.

Overmars heeft vertrouwen

Maar heeft dat invloed op de toekomst van Benitez bij Antwerp. In principe moeten ze de optie om hem dat extra jaar te huren nog lichten. Marc Overmars heeft echter groot vertrouwen dat het wel goed komt. Hij bekijkt deze periode als een aanpassingsperiode.

Benitez spreekt nog heel gebroken Engels en moet nog wennen aan de Europese gewoontes en trainingsmethodes. Tactisch is het ook heel anders dan in Argentinië. De beoordeling komt dus pas nadat hij een hele voorbereiding heeft meegedaan.

Want waar Overmars ook rekening mee houdt: hij heeft geen onbeperkt budget meer. Hij zal de ploeg al op heel veel andere posities moeten versterken en dat met een gelimiteerde portefeuille. De huur van Benitez kost Antwerp niet zoveel en dus hopen ze dat hij er volgend seizoen helemaal staat.