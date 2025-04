Meevaller én tegenvaller voor Nicky Hayen en ... aan Union gelinkte speler zit ook 'gewoon' in de selectie

Club Brugge neemt het donderdag op tegen Union SG in een héél belangrijk duel met oog op de titel in de Champions' Play-offs. De selectie voor dat duel is ondertussen bekend gemaakt en er is een opvallende afwezige te noteren.

Club Brugge kwam dinsdag al met meer nieuws over de blessures van Simon Mignolet en Gustaf Nilsson naar buiten. De twee waren uiterst onzeker voor de clash met Union.

Blauw-zwart is nu met goed nieuws gekomen over Simon Mignolet. Die zit gewoon in de selectie en zal dus meer dan waarschijnlijk ook gewoon zijn plaatsje innemen onder de lat waar Nordin Jackers de tweede helft nog speelde tegen KAA Gent.

Van Gustaf Nilsson is er minder goed nieuws. Hij zit niet in de selectie en raakt dus niet speelklaar voor het duel van donderdagavond. Of hij er zondag in Brussel wel bij kan zijn? Dat is nog niet geweten.

Meijer nog eens in de selectie

Bjorn Meijer is nog eens van de partij in de selectie van Nicky Hayen. En ook de jonge Audoor zit in de selectie, ondanks geruchten over een overstap naar ... Union SG.

De volledige selectie werd prijsgegeven op de webstek van Club Brugge. Donderdagavond zullen we zien wie er in de basis mag starten van Nicky Hayen.