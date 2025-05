Antwerp maakt grote sprong vooruit zonder hulp van Gheysens: "Daarom is het ook belangrijk dat we dit als club doen"

Na weken van onzekerheid heeft Antwerp eindelijk groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe tribune 2 op de Bosuil. De iconische maar verouderde tribune wordt vanaf midden mei afgebroken.

De kogel is eindelijk door de kerk: de vervanging van tribune 2 kan starten. Antwerp-CEO Sven Jaecques bevestigde op een persconferentie dat alle knopen zijn doorgehakt.

"Dit is een mijlpaal voor de club", klonk het trots bij Sporza. “Hier kunnen we op bouwen om onze doelstellingen waar te maken.”

De eerste sloopwerken starten in de loop van mei. De heropbouw laat nog even op zich wachten, maar volgens de huidige planning moet de tijdelijke tribune tegen de interlandbreak van november klaar zijn. De bouwkosten bedragen zo’n 12,5 miljoen euro.

De huidige capaciteit van het stadion (16.000 plaatsen) zal door de nieuwe tribune stijgen naar 21.000. Opvallend: de club zal de bouw volledig in eigen beheer uitvoeren, zonder tussenkomst van bouwbedrijf Ghelamco van voorzitter Paul Gheysens. Toch blijft diens invloed voelbaar.

Gheysens blijft betrokken, maar club blijft zelfredzaam

“De rol van de familie Gheysens is nog steeds groot, en dat zal ook zo blijven", benadrukt Jaecques. “Toch hebben we bewezen dat we door gezond beleid zelfredzaam kunnen zijn. Daarom is het ook belangrijk dat we dit als club doen, om aan te tonen dat we niet achteroverleunen en wachten op geld van Paul Gheysens."