Besnik Hasi legt uit wat de - belangrijke - rol van Jan Vertonghen wordt in de bekerfinale

Zondag staat de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma, en bij paars-wit kijken ze met argusogen naar de fysieke toestand van Jan Vertonghen. De ervaren verdediger viel tegen Antwerp in de slotfase in, maar een basisplaats lijkt er voorlopig niet in te zitten.

“Jan kan zeker geen 90 minuten aan", zegt Anderlecht-coach Besnik Hasi. “Hij heeft heel veel werk geleverd om terug te keren en hij wou écht de ploeg nog helpen. Dat waardeer ik enorm. Maar we moeten zien hoe zijn lichaam reageert op de inspanning van gisteren, dan pas nemen we een beslissing.”

Door de blessure van Adryelson, die de finale zo goed als zeker mist, is de spoeling achterin dun geworden. Enkel Lucas Hey en Jan-Carlo Simic zijn nog beschikbaar als pure centrale verdedigers. “We houden maar twee centrale verdedigers over,",zucht Hasi. “In nood kunnen we Dendoncker daar zetten, maar de laatste tijd zie ik hem toch liever op het middenveld.”

De terugkeer van Vertonghen – al is het voorlopig slechts voor een kwartier – kan dus cruciaal worden voor Anderlecht, zeker in een match waar ervaring en kalmte van goudwaarde zijn. “Voor mij is hij heel belangrijk, niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer", benadrukt Hasi. “Zijn aanwezigheid alleen al brengt rust.”

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vertonghen liep een terugval op nadat hij op de laatste speeldag tegen Cercle Brugge nog aan de aftrap kwam. Die blessure gooide roet in het eten voor de start van de play-offs. “Hoelang hij nu inzetbaar is, weten we nog niet", aldus Hasi. “We zullen de komende dagen moeten bekijken wat haalbaar is.”

De kans bestaat dus dat Vertonghen zondag als geheime troef op de bank start, klaar om in te vallen als het echt nodig is. Want met beperkte opties achterin moet Hasi alle scenario’s openhouden. “We hebben iedereen nodig", besluit hij. “Zeker iemand als Jan.”