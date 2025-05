'RSC Anderlecht komt met interessant nieuws over Jan Vertonghen met oog op bekerfinale'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma, en de vraag is natuurlijk vooral wat er gaat gebeuren met ... Jan Vertonghen. Er lijkt alvast een extra tip te zijn gegeven over zijn rol.

“Jan kan zeker geen 90 minuten aan", gaf Anderlecht-coach Besnik Hasi eerder al aan. "We moeten zien hoe zijn lichaam reageert op de inspanning van de match tegen Antwerp, dan pas nemen we een beslissing.”

Interessant nieuws

Het ziet er ondertussen al weer wat beter uit. Het Laatste Nieuws kwam naar buiten met interessant nieuws. En dat zou wel eens een bijzonder goede zaak kunnen zijn voor paars-wit.

Anderlecht heeft namelijk beslist dat Jan Vertonghen als kapitein de persconferentie op de zaterdag in het Koning Boudewijnstadion zal doen.

Basisplaats of niet?

Dat zal meteen betekenen dat hij ook in de selectie zit voor de match tegen Club Brugge. Of hij ook aan de aftrap zal staan? Dat is weer een andere zaak. Die kans lijkt zelfs eerder klein te zijn volgens insiders.

Mogelijk blijft het bij een invalbeurt, al is dat natuurlijk ook niet makkelijk met oog op eventuele verlengingen. Aan Besnik Hasi om de komende dagen de puzzel te leggen. Daarmee zal het nog afwachten worden in welke rol we Vertonghen zullen zien.