Moet Anderlecht afscheid nemen van Besnik Hasi of niet? Marc Degryse is heel duidelijk

De toekomst van Besnik Hasi bij Anderlecht is nog heel onzeker. Zal hij volgend seizoen starten als hoofdcoach van paars-wit?

Anderlecht verloor de bekerfinale op zondag met 2-1 van Club Brugge. Het verschil in kwaliteit was duidelijk, al speelde paars-wit wel een verdienstelijke partij.

Maar opnieuw werd er naast een prijs gegrepen, die heel veel deugd had kunnen doen. Nu zal Anderlecht zich op de competitie kunnen focussen, waar het al bijna zeker is van de vierde plaats in het klassement.

Hoe het verder moet naar volgend seizoen toe is minder duidelijk. Vooral de positie van coach Besnik Hasi oogt onzeker. Marc Degryse komt in ieder geval met een belangrijke tip voor de club.

"Het allerbelangrijkste is dat Anderlecht nu kiest voor stabiliteit. Is Hasi daarvoor de juiste man? Dan moeten ze doorgaan met hem. En anders moeten ze een andere nemen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Maar ze moeten vooral een trainer hebben die een paar jaar aanblijft en voor continuïteit kan zorgen. Het gehéél moet beter worden. En dan gaan ze echt nog wel eens een prijs winnen", besluit Degryse.