Vreemd? Dit is waarom Anderlecht liever heeft dat Club Brugge kampioen speelt in plaats van Union

Hoewel Anderlecht zich officieel niet mengt in de titelstrijd, leeft er binnen de club een duidelijke voorkeur voor Club Brugge als kampioen boven Union. Dat heeft alles te maken met de financiële implicaties van de Champions League.

Union zou met een groepsfaseplaats in de C1 plots een serieuze concurrent worden op sportief én economisch vlak, terwijl Club Brugge al over een stevig budget beschikt, schrijft La Dernière Heure.

Binnen Anderlecht leeft de vrees dat een Champions League-deelname van Union het krachtenveld in het Belgische voetbal structureel zou veranderen. Union zou niet alleen tientallen miljoenen ontvangen, maar ook zijn aantrekkingskracht op spelers, sponsors en fans vergroten. En dat allemaal in Brussel, in directe concurrentie met paars-wit.

Sportief staat Union de laatste jaren al boven Anderlecht, en als daar ook nog eens een stevige financiële injectie bijkomt, dreigt paars-wit definitief naar het tweede plan te verdwijnen. Het zou betekenen dat Anderlecht met twéé kapitaalkrachtige rivalen moet concurreren, wat de kansen op een nieuwe titel aanzienlijk zou verkleinen.

Ook commercieel zou Union terrein winnen. Terwijl Anderlecht het moeilijk heeft om grote sponsors binnen te halen – zonder Sunweb had het shirt er dit seizoen misschien anders uitgezien – groeit de populariteit van Union. Een kampioenschap én Europese campagne zouden dat alleen maar versterken, zeker in een stad waar beide clubs dezelfde markt bedienen.

Onder de fans is de situatie complexer. In Franstalige supportersgroepen zijn vooral anti-Standardgevoelens dominant, en klinkt hier en daar begrip voor het sprookje van Union. De Nederlandstalige aanhang heeft daarentegen een uitgesproken afkeer van Club Brugge. In Brussel zelf is Union dan weer de grote vijand, vaak neergezet als een club voor elitaire ‘quinoa-eters’. Anderlecht speelt nog tegen beide titelkandidaten: eerst tegen Union, dan tegen Club.