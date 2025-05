Besnik Hasi laat duidelijk blijken met wie hij niet gelukkig was en met wie wel: "Zij waren bij de beteren en dat wil veel zeggen hé"

Anderlecht verloor 'maar' met 0-1 van Union SG, maar het spelbeeld was ook alweer niet in het voordeel van paars-wit. Er was wel balbezit, maar daar werd niets mee gedaan. En dat stoorde Besnik Hasi voor de zoveelste keer enorm/

Hasi had duidelijk beter verwacht van zijn ploeg. "De druk lag bij Union, niet bij ons. We hadden vrijer kunnen voetballen. Maar als je 20 seconden een penalty weggeeft omdat je te traag reageert... Tja, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk", zuchtte Hasi.

"Wij hadden ruimtes, maar maakten er geen gebruik van. Het ging goed achteraan, maar het vervolg bleef uit. We misten sowieso de acties van Edozie, die vrijdag op training uitviel", gaf Hasi nog aan dat hij anders had willen voetballen.

Want vanop rechts kwam er werkelijk niets. Huerta werd bij de rust vervangen en Maamar wat later. "Op rechts konden we niets doen met Ali en Huerta.We geraakten er gewoon niet door. Op links ging het nog met Angulo, maar eigenlijk had ik hem op rechts willen laten starten."

En dan verloor Verschaeren ook nog de bal op een cruciale plaats. "We brengen onszelf in de problemen en dat is niet de eerste keer. Ja, ik mis de grinta van Union bij mijn spelers. We hebben talent, maar dat hebben we niet. Naar volgend seizoen toe moeten we misschien wel van die profielen halen."

Hasi was niet blij met zijn routiniers, maar wel van enkele anderen die invielen. "Ik ben zeer tevreden van De Cat en Degreef. Die laatste is lang geblesseerd geweest, maar hij probeerde en wou acties maken. Hij speelt met persoonlijkheid. Zij waren bij de beteren en dat wil veel zeggen hé."