Union-verdediger Christian Burgess verklapt wat hij tegen de ref zei

Union SG zet weer een stap richting de titel. Christian Burgess was na afloop enorm gelukkig en kwam meer uitleg geven over de wedstrijd tegen Anderlecht.

Union SG heeft door de 0-1 zege op het veld van Anderlecht de druk bij Club Brugge gelegd. Met nog twee overwinning is Union zeker van de titel.

Christian Burgess was duidelijk gelukkig na afloop. "Dit is een topresultaat voor ons, echt wat we nodig hadden die drie punten. We blijven nu focussen op onszelf want er komen nog twee grote matchen aan", zei hij bij DAZN.

Er waren heel wat VAR-interventies, de ene al wat duidelijker dan de andere, die enorm lang duurden. Op het veld wisten de spelers ook van niets.

"Het was gek, steeds vijf of zes minuten om te beslissen. Ik had geen idee wat er aan de hand was, want ik stond op het veld. Ik zei tegen de scheidsrechter op het einde nog dat het een moeilijke wedstrijd was om te fluiten. Hij heeft het goed gedaan."

Christian Burgess kwam na een ware aanslag op Angulo goed weg met geel. De Union-verdediger vond het zeker geen rode kaart waard. "Nee, ik vond gewoon dat het een professionele fout was, gele kaart. Het was duidelijk geel, maar ik heb de beelden nog niet teruggezien."