Anderlecht wil shoppen bij Standard: "Kunnen ze niemand anders kiezen dan iemand die bij Genk is doorgestuurd?"

Andi Zeqiri kwam op huurbasis over van Genk naar Standard. De aankoopoptie lichten zal er niet inzitten voor de Rouches en dus keert hij normaliter gewoon terug naar Genk. Maar waar ligt zijn toekomst?

Zeqiri scoorde op een bepaald moment de helft van alle goals van het team en was daarmee van immens belang voor zijn ploeg. Zonder hem was het misschien wel de Relegation Play-offs geweest voor Standard.

Dure aankoopoptie

Toch zullen De Rouches niet met hem doorgaan, want de aankoopoptie lichten is te duur: drie miljoen euro. Bovendien zijn de looneisen van de aanvaller ook te hoog. En dus keert de Zwitserse international terug naar Genk.

Daar heeft hij nog een contract tot juni 2026 en dus wil Genk hem zeker graag verkopen deze zomer. Anderlecht is een van de kanshebbers om hem in huis te halen, al zijn er ook pistes in het buitenland.

Bedenkingen

“Haal de goals van Zeqiri weg … Het was ook een probleem voor hij kwam, dus hij heeft wel zijn waarde”, aldus Tuur Dierckx over de aanvaller. Ook Sam Kerkhofs is zeker niet negatief over de spits, maar hij is misschien niet de vervanger voor Dolberg als die vertrekt.

Filip Joos heeft meteen een bedenking: “Is dat om eerste spits te zijn bij Anderlecht? Kan je niemand anders kiezen dan iemand die bij Genk is doorgestuurd? Hij werkt en hij doet, maar hij heeft niet de kwaliteiten van Dolberg toch?”