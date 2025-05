Ex-Standard-eigenaar Duchâtelet moet zich voor gerecht verantwoorden voor uitspraken over voormalige Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet moet zich binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden. Hij wordt beschuldigd van lasterlijke uitspraken over matchfixing in de play-offs van 2013-2014, gericht tegen ex-Rode Duivel Ilombe Mboyo.

De rel ontstond toen Anderlecht in 2014 Standard via een inhaalrace voorbijstreefde. Duchâtelet beweerde toen dat die titelstrijd “vervalst” was en verwijt Anderlecht, Genk en spelers zoals Mboyo en Anthony Vanden Borre betrokken te zijn bij omkoping met uurwerken.

Volgens Duchâtelet had Bruno Venanzi hem verteld dat ‘Anderlecht-Genk verkocht was via uurwerken’. Hij kreeg de indruk bevestigd toen persberichten meldden dat rechercheurs bij zaakvoerder Mogi Bayat lege horlogedoosjes aantroffen.

Mboyo en Vanden Borre ontkenden onmiddellijk elke betrokkenheid. “Nooit zou ik vals spelen om een wedstrijd te winnen", zei Mboyo. Toch bleven de beschuldigingen steeds nazinderen en knakten volgens hen hun carrières.

Aangeklaagd voor eerroof en laster eiste Mboyo een schadevergoeding van Duchâtelet. Zijn advocate noemde Duchâtelets beweringen “vals” en “zonder enige kern van waarheid”, met als doel haar cliënt te beschadigen.

De Brusselse raadkamer zag voldoende aanwijzingen en verwees Duchâtelet door naar de correctionele rechtbank. De omvang van de claim zal groot zijn, gezien de persoonlijke en professionele schade die Mboyo naar eigen zeggen opliep. De datum van de behandeling is nog niet vastgesteld.