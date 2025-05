Imke Courtois zag hoe het misliep bij Racing Genk: "Ik vond die uitspraak van coach Fink maar heel raar"

KRC Genk begon de play-offs met de campagne Strive For Five, maar na een pijnlijke 1 op 15 is de titeldroom vervlogen. Imke Courtois vindt de uitspraken van coach Fink daarover opvallend.

KRC Genk lanceerde een speciale campagne voor de play-offs: Strive For Five. De club gaf aan dat het vol voor zijn vijfde landstitel wou gaan. Maar dat verliep niet volgens plan. Na de 1 op 15 van de laatste weken gooide coach Thorsten Fink de handdoek in de ring. Imke Courtois zag het gebeuren. "Ik vond die uitspraak van coach Fink maar heel raar: mijn ploeg kan de druk niet aan en dat is mijn verantwoordelijkheid", zegt ze bij De Zondag. "Ze speelden een geweldige reguliere competitie, die 1 op 15 in de play-offs was dus wel tegen sterkere ploegen. Maar die play-offs zijn ook timing, kunnen pieken, voldoende kunnen roteren." Genk heeft in de momenten van de waarheid zijn verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. "Men mag ook niet te veel wijzen naar de rollercoaster die de play-offs altijd zijn. Dat zijn de matchen die je wil spelen."





