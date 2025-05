Advocaat Brugse fans boos: burgemeester Anderlecht belet hem om naar Raad van State te trekken

Met de topper tussen Anderlecht en Club Brugge in aantocht blijft het onduidelijk of Brugse supporters welkom zijn in het Lotto Park. Burgemeester Fabrice Cumps kondigde eerder een verbod aan, maar advocaat Walter Van Steenbrugge heeft nog geen formele beslissing, wat juridische stappen bemoeilijkt.

Van Steenbrugge, die optreedt namens ontevreden Brugse supportersgroepen, wil het verbod aanvechten bij de Raad van State. “Maar zonder officiële beslissing kunnen we geen procedure opstarten", zegt hij. “We vragen al dagen om duidelijkheid, maar krijgen geen gehoor. Dit is niet ernstig.” De maatregel van Cumps volgt op rellen in Brussel voor en na de bekerfinale tussen beide clubs. Volgens de burgemeester is het risico op nieuwe incidenten te groot. Hij noemde het gedrag van sommige supporters “onaanvaardbaar” en wil gelijkaardige taferelen in Anderlecht vermijden. Toch stuit het verbod op kritiek. Volgens Van Steenbrugge is de maatregel disproportioneel en worden reguliere Club-fans gestraft voor incidenten waar ze niets mee te maken hebben. “Mijn cliënten distantiëren zich uitdrukkelijk van hooligans", benadrukt hij. De wedstrijd van zondag heeft bovendien sportieve inzet: als Union zaterdag niet wint bij Antwerp, kan Club Brugge met een zege in Anderlecht de leiding overnemen. Bij winst van Union moet Club op zijn minst een punt pakken om uitzicht op de titel te behouden. Cumps gaf tot dusver geen reactie op de kritiek. Volgens Van Steenbrugge is er haast bij: “Als we woensdag nog niets ontvangen hebben, vertrekken de Club-supporters zondag gewoon naar Brussel.” Een spoedprocedure bij de Raad van State blijft in dat geval nog een laatste mogelijkheid.





