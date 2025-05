Anderlecht wordt ingehaald door Club Brugge op eigen terrein... "Ze zijn erg agressief op de Franstalige markt"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De tijden zijn moeilijk voor Anderlecht, en dit op alle niveaus van de club. De rivaliserende clubs aarzelen niet om de kloof te vergroten.

Voor het vierde seizoen op rij zal Union Saint-Gilloise de Play-offs voor Anderlecht eindigen. Maar naast de sportieve resultaten is er de toenemende structurering van Union die de Paars-Witten zorgen baart. Union blijft haar management en infrastructuur professionaliseren en zou een flinke boost kunnen krijgen als ze de 40 miljoen van de Champions League zou ontvangen.

Maar Alex Teklak benadrukt dat Anderlecht nog troeven heeft, vooral op het gebied van de jeugd: "De belangrijkste kracht van Anderlecht blijft Neerpede. De club blijft aantrekkelijk voor jonge Brusselse talenten. De faciliteiten zijn vernieuwd, de reputatie is intact en het is een vruchtbare grond. Ze hebben onlangs zelfs coaches van Union Saint-Gilloise gerekruteerd. Dit betekent dat aan de kant van Union de coaches nog steeds geloven dat er meer mogelijkheden zijn om in Anderlecht te werken", legt hij uit op RTBF.

Braindrain

Voor de consultant komt de rivaliteit op het gebied van jong talent meer vanuit Brugge, zelfs voor het Franstalige/Brusselse talent: "Club Brugge heeft een echt talentdetectieproces opgezet, vooral gericht op Franstaligen. Hun opleiding is effectief en efficiënt geworden. De resultaten van Club NXT in de Challenger Pro League zijn daar het symbool van".

Club heeft zich weten aan te passen aan de moderne tijd: "Brugge stond bekend om hardwerkende spelers op te leiden, maar vandaag produceren ze profielen als Sabbe, Talbi en De Ketelaere. Brugge jaagt nu op hetzelfde terrein als Anderlecht. Ze zijn zeer agressief op de Franstalige markt, soms met zeer vroege voorakkoorden."

Het zou verstandig zijn voor Anderlecht om hetzelfde te doen. Hoewel er grote talenten van de academie blijven komen (Nathan De Cat is het meest recente voorbeeld), blijft de instabiliteit Neerpede niet vreemd en heeft het ook negatieve effecten op de Anderlechtse opleiding.