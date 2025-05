"En dan nog een overgangsseizoen": supporters cynisch, Milicevic legt vinger op de Europese wonde

KAA Gent beleeft heel erg moeilijke Champions' Play-offs. Enkel op bezoek bij Royal Antwerp FC werd met 0-1 gewonnen, verder hebben de Buffalo's het heel moeilijk om te scoren, laat staan te winnen.

De cijfers na acht wedstrijden in de play-offs zijn zeer teleurstellend te noemen. KAA Gent won een keertje, maar verloor ook zeven keer. Met een doelsaldo van twee gemaakte goals en 25(!) tegendoelpunten bovendien.

Triest record op komst?

Dat laatste is een (gedeeld) record, maar er zijn natuurlijk nog twee wedstrijden tegen Genk en Union SG om 'alleen' recordhouder te worden. En tenzij er nog een mirakel, een 6 op 6 en geen punten meer voor Antwerp, zou gebeuren ... Geen Europees voetbal voor Gent volgend seizoen.

De supporters? Die waren ook na de wedstrijd cynisch. Er waren de spandoeken, maar er was ook de nodige humor te horen. "Volgend jaar krijgen we een overgangsseizoen ... en daarna nog een, om vervolgens ... een overgangsseizoen te krijgen", klonk het onder meer grappend.

Geen Europees voetbal?

Hoe een Buffalo ook nooit echt de glimlach verliest, soms mooi om te zien. Al beseft iedereen dat er een einde aan een mooi decennium is gekomen.

Of zoals coach Danijel Milicevic het verwoordde: "Niet Europees spelen is nooit goed. We speelden tien jaar op rij Europees. Je weet het nooit wat er nog kan gebeuren, maar het ziet er niet goed uit voor dit seizoen. Voor deze club is Europees voetbal nodig."