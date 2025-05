Geen Brugse supporters, maar onrust tijdens Anderlecht-Club Brugge stopt daar niet: warme namiddag verwacht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op het moment van schrijven mogen er zondag geen Brugse supporters binnen in Anderlecht. Walter Van Steenbrugge, advocaat van de Brugse fans, trekt wel nog naar de Raad van State om die beslissing terug te draaien. Maar met of zonder... de Anderlecht-fans zullen zich laten horen.

Mauves Army kondigde het afgelopen weekend al aan dat ze "de afscheidsdrink van Wouter Vandenhaute" gaan vieren. Het betekent dat ze protesten gaan voeren tegen het beleid van hun voorzitter. Die wordt overladen met alle zonden van Israël omwille van het steeds veranderende bestuur dat hij voert.

Supporters zijn het beu

Die instabiliteit is volgens velen de reden waarom Anderlecht steeds verder afzakt, ondanks dat Vandenhaute beweert dat ze progressie maken. De fans gaan echter niet mee in dat verhaal en zien Anderlecht steeds verder afdrijven van wat ze eens waren.

Er wordt al maanden te pas en te onpas geroepen dat Vandenhaute moet opstappen en dat Marc Coucke moet ingrijpen. De fans zullen waarschijnlijk wel van een kale reis thuiskomen, want Vandenhaute is niet van plan op te stappen en voor een ontslag moet de hele Raad van Bestuur daar achter staan.

Aangezien Vandenhaute geïnvesteerd heeft in paars-wit is het dan ook héél onwaarschijnlijk dat die beslissing genomen zal worden. De voorzitter van Anderlecht heeft in zijn vijf jaar aan de macht inderdaad een parcours gereden dat vol met bochten en bulten lag.

Overleg met fans

Dat hij het beste met Anderlecht voor heeft, daar twijfelt niemand binnen de club aan. Maar de spanningen tussen hem en de supporters zijn nu wel heel groot geworden. Dat de fans niets geloven van wat hij in de media vorige week verkondigde, maakt het allemaal nog wat intenser.

Het protest dat voor zondag gepland staat, zal de ploeg ook niet ten goede komen. Maar we zijn zover dat het de Anderlecht-fans niet uitmaakt wat het resultaat tegen aartsrivaal Club Brugge wordt. Bij het bestuur proberen ze nog overleg te plegen met de supportersgroepen, maar die zijn voorlopig niet van hun plan af te brengen.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een hevig namiddagje in het Lotto Park...