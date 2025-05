Wouter Vandenhaute heeft héél belangrijk nieuws over de toekomst van Besnik Hasi bij RSCA

De sportieve structuur bij RSC Anderlecht is nog maar eens hertekend. Net op dit moment moet er een héél belangrijke knoop worden doorgehakt. Wie beslist over het lot van Besnik Hasi?

Wouter Vandenhaute blijft uiteraard voorzitter van RSC Anderlecht. Zijn sportieve taken worden echter - hier komt ie… - minder uitvoerend in de toekomst.

Met Tim Borguet (CEO Sports, nvdr.) en Olivier Renard (sportief directeur, nvdr.) heeft Anderlecht twee andere pionnen die zelf over de sportieve beslissingen buigen.

Tim Borguet en Olivier Renard beslissen over de toekomst van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht

"Tim en Olivier beslissen dan ook over de toekomst van Besnik Hasi", aldus Wouter Vandenhaute in Het Laatste Nieuws. "Ik kom daar pas in laatste instantie bij."

Vandenhaute betreurt het dat het beeld dat van hem wordt opgehangen niet klopt. "Ik doe niets liever dan de juiste mensen op de juiste plaats zetten en die mensen ook laten werken."

Beeld is niét correct

"De voorbije twee jaar ben ik door omstandigheden veel te veel op het voorplan komen te staan", besluit de voorzitter van Anderlecht. "Er was simpelweg niemand anders om het te doen."