"Neuten is terecht": KAA Gent komt met opvallende smeekbede om supporters te sussen

KAA Gent heeft moeilijke maanden achter de rug. Onder de nieuwe coach Danijel Milicevic werden de Champions' Play-offs aangevat, maar goed liep het allerminst. Met 3 op 24 werd het een pijnlijke situatie voor de Buffalo's.

De supporters van KAA Gent waren dan ook heel erg boos na de nederlaag tegen Royal Antwerp FC. De 3 op 24 kwam hard aan en hier en daar werd ook al opgeroepen richting een boycot van de match tegen KRC Genk.

De boycot tegengaan? Dat was hét doel van de Buffalo's. En dus hebben ze een 'oplossing' gevonden. Ze gaan van de laatste thuismatch tegen Genk namelijk een eerbetoon maken voor Sven Kums.

Boycot tegengaan

De aanvoerder stopt na dit seizoen met voetballen en dus is het tijd om hem een eerbetoon te geven. En dus kwamen ze met een duidelijk statement/brief voor de supporters. We geven die u graag mee ...

Beste Buffalo’s,

We beleven als club een moeilijke periode. De afgelopen tijd hebben we niet kunnen brengen wat jullie, onze trouwe supporters, van ons mogen verwachten. De teleurstelling is heel groot, bij jullie en bij ons.

Dat we met z’n allen neuten, is terecht. Er was te weinig kwaliteit, er is te weinig geknokt en de achterstand is intussen zo goed als onoverbrugbaar.

Jullie realisme en geduld hebben we al gevraagd, dat gaan we vandaag niet opnieuw doen. Wel vragen we om jullie blijvende steun, te beginnen komende zondag tegen Racing Genk. Want dan kijken we samen iets in de ogen dat groter is dan een seizoen: het afscheid van een clubicoon.

Sven Kums, onze kapitein, zal voor de laatste keer een wedstrijdshirt aantrekken in onze arena. We willen hem allemaal uitzwaaien op de manier die hij verdient. Laat ons Sven dan ook samen laten voelen wat hij voor deze club betekent.

Het afscheid van Sven valt samen met de overgangsfase waar onze club zich in bevindt. Zowel op als naast het veld ligt er enorm veel werk op de plank, en dat beseffen we. We willen dan ook echt werk maken van een ploeg die teruggeeft wat jullie ons brengen: commitment en 100% inzet voor de kleuren.

We beleefden als Buffalo’s al vaker goeie tijden en mindere tijden. Nu willen we zondag eerst onze frustraties omzetten in positieve energie. Schouder aan schouder. Want de Gentenaar pleujt niet. Samen maken we van de laatste thuiswedstrijd een waardig afscheid. Voor Sven. Voor de toekomst.