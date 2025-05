Schoondochter Nele Somers reageert enorm ontgoocheld over Eddy Snelders

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vandaag is het proces tegen Eddy Snelders van start gegaan. De ex-analist staat terecht voor voyeurisme.

Nele Somers werd net als vele andere slachtoffers stiekem gefilmd door de voormalige voetbalcommentator Eddy Snelders. Zij is gehuwd met de zoon van Snelders.

Via haar advocate Romy Geysen stuurt ze een persbericht de wereld in naar aanleiding van het proces, waarop ze zich ook burgerlijke partij stelde.

“Ik hoef niet uit te leggen hoe complex dit alles is om mee om te gaan. Elke mens is echter gelaagd en bestaat uit meer dan gedrag”, klinkt het. “Ik hoef geen schadevergoeding. De erkenning dat ook ik en mijn geliefden slachtoffers zijn, is voor mij voldoende.”

Somers, die geregeld aanschuift aan de Tafel van Gert, wil een boodschap van moed en hoop geven aan iedereen die in een gelijkaardige, onveilige positie terechtkomt.

“Voor het overige leg ik het vertrouwen in handen van justitie. Aan de pers vraag ik om onze rust en privacy te respecteren. Er zal recht gesproken worden op die ene plaats waar het hoort, namelijk door een professionele rechter in de rechtbank”, besluit ze.