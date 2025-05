Spelers en trainers verkiezen deze man als 'Speler van het Jaar' in de Challenger Pro League

Jelle Vossen is uitgeroepen tot Player of the Season in de Challenger Pro League. De 36-jarige spits en aanvoerder van SV Zulte Waregem kreeg de meeste stemmen van spelers, coaches en clubs.

Vossen was met zijn ervaring en koelbloedigheid een sleutelfiguur in de promotie van Essevee. Hij scoorde dit seizoen 15 doelpunten, waaronder de beslissende treffer in de titelmatch tegen RWDM. Dankzij zijn leiderschap keert Zulte Waregem na twee jaar terug naar de Jupiler Pro League. De club kroonde zich tot kampioen in de Challenger Pro League met Vossen als absolute uitblinker. In de stemming haalde Vossen 12,13% van de stemmen. Daarmee bleef hij Ilyes Ziani (RWDM) en Adnane Abid (Patro Eisden) voor. Ook ex-Rode Duivel Radja Nainggolan haalde de top vijf. Voor Vossen is het opnieuw een mooie mijlpaal in een indrukwekkende carrière. De ex-spits van onder meer Genk, Club Brugge en Middlesbrough volgt Thibaud Verlinden op als laureaat. Zijn prijs is een bekroning van een seizoen waarin hij niet alleen scoorde, maar ook het voorbeeld gaf aan een jonge ploeg. Volgend seizoen is hij opnieuw te zien op het hoogste niveau. Uitslag 1 Jelle Vossen SV Zulte Waregem 12,13%

2 Ilyes Ziani RWDM 10,44%

3 Adnane Abid Patro Eisden 7,91%

4 Mouhamed Belkheir RAAL La Louvière 5,49%

5 Radja Nainggolan KSC Lokeren-Temse 5,17%

6 Pape Diop SV Zulte Waregem 5,17%

7 Marsoni Sambu Mansoni RWDM 4,11%

8 Shuto Abe RWDM 2,95%

9 Lennart Mertens KMSK Deinze/SK Beveren 2,95%

10 Keano Vanrafelghem Patro Eisden 2,95%