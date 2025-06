Antwerp moet diep in de buidel tasten om coach in huis te halen: beslissing valt snel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC is op zoek naar een nieuwe coach. Ivan Leko vertrok naar KAA Gent en dus moest er een andere optie gezocht worden. Rik De Mil lijkt nu de kandidaat nummer één te zijn. Hij schakelde onlangs Antwerp nog uit in de strijd om een Europees ticket.

Royal Antwerp FC werd vijfde in de Champions' Play-offs en moest daardoor aan de bak in eigen huis tegen het Charleroi van Rik De Mil in de barrages voor het laatste Europese ticket.

Boter bij de vis

Het leverde uiteindelijk een 1-2 overwinning op voor de Zebra's, waardoor de Henegouwers - en niet Antwerp - volgend seizoen Europees mogen spelen. Al is de vraag nog maar of dat nog met Rik De Mil zal zijn.

Uitgerekend Antwerp aast ondertussen op de succescoach en wil hem graag naar Deurne-Noord halen. De coach ligt echter nog een jaar onder contract bij Charleroi en dus zal er boter bij de vis moeten komen om hem in te lijven.

Beslissing volgende week

Volgens Sudpresse moet de beslissing snel gaan vallen. Volgende week zou er al een doorbraak mogen verwacht worden volgens de krant.

Charleroi wil er alles aan doen om zijn coach te houden met oog op een Europees avontuur, waardoor het nog maar de vraag is of Antwerp het juiste bedrag op tafel zal kunnen brengen om hem alsnog los te weken.