Jeugdproduct Antwerp (ex-Zulte Waregem, Beerschot en OH Leuven) na wereldreis nu ... postbode

Kent u Charni Ekangamene nog? Hij was ooit profvoetballer bij onder meer Zulte Waregem, maar heeft nu een heel erg andere job. Hij is namelijk ... postbode. Een opvallende carrièreswitch, zoveel is duidelijk.

Ekangamene heeft er al een hele wereldreis opzitten. Zo vertrok de Antwerpenaar op jonge leeftijd van Antwerp naar Manchester United, waar hij het tot bij de beloften schopte.

Verleden als profvoetballer

Bij Zulte Waregem speelde hij achttien wedstrijden in 1A, ook voor OH Leuven en Beerschot speelde hij wedstrijden. Daarna was Ekangamene actief in Nederland, Slowakije, Spanje en Gibraltar.

Lokeren-Temse haalde hem terug naar België in 2022, via Rupel Boom belandde hij ondertussen bij Berchem Sport dichter bij huis. Momenteel combineert hij voetballen met een job als postbode.

Job als postbode

"Ik werk nu al drie jaar bij Bpost en ik hou van de zelfstandigheid die ik er krijg, vertelt hij. Ik ben altijd alleen op ronde en voel totaal geen tijdsdruk. Eerst deed ik alles met de fiets, nu bezorg ik met de wagen pakketjes aan bedrijven, appartementsgebouwen en het ziekenhuis."

"Ik train driemaal per week en speel elk weekend een match als middenvelder bij Koninklijk Berchem Sport, een club in tweede Nationale, glimlacht hij. Met mijn voetbalinkomsten erbij kom ik uit op een nettoloon van zo'n 3.000 euro per maand", aldus Ekangamene in gesprek met Het Laatste Nieuws.