Nu vangnet verdwenen lijkt: Wat met Timmy Simons bij Westerlo?

Timmy Simons staat naar verluidt onder druk bij Westerlo. Er zou intern worden getwijfeld of hij nog wel de juiste man is voor de job. Er was een gerucht dat de Belgische voetbalfederatie aan hem dacht als nieuwe coach van de Belgische beloften, maar zij gaan uiteindelijk verder met Gil Swerts.

Na een seizoen waarin het vooral defensieve problemen kende, kon Westerlo zich uiteindelijk alsnog redden via de reguliere competitie. Timmy Simons zorgde in zijn debuutseizoen bij De Kemphanen met momenten voor verzorgd voetbal en veel doelpunten.

Toch is het niet zeker of Simons ook volgend seizoen aanblijft, dat viel eerder al te lezen. Moesten de club en coach uit elkaar gaan, was er interesse van de Belgische voetbalfederatie. Zij leken in Simons een ideaal profiel te zien om de beloftenploeg te gaan coachen.

Maar dat verhaal mag alweer de prullenbak in doordat Gil Swerts nu dan toch een contractverlenging zal krijgen. En zo is het vooral kijken of Simons zijn job bij Westerlo zal behouden, want zijn mogelijke vangnet is alweer verdwenen nog voor hij het nodig had.

Dat ze bij Westerlo ambitieus zijn, is geweten. Ontevreden over het sportieve werk lijken ze toch niet te kunnen zijn. Al bij al kende Westerlo een goed seizoen, met ook een tweede plaats die ze haalden in de Europe Playoffs.

Maar het blijft dus afwachten of er opnieuw een ploeg uit de Jupiler Pro League afscheid neemt van haar coach. Het zou na onder meer Antwerp en Gent zeker niet de ploeg zijn die een trainerswissel doorvoert.