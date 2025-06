Antwerp en Charleroi zo goed als op voet van oorlog: Carolo's worden heel nerveus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De spanning stijgt tot een kookpunt bij Sporting Charleroi. Terwijl de heropstart van het nieuwe seizoen voor de deur staat, heerst er chaos rond de toekomst van coach Rik De Mil. De voortdurende avances van Antwerp zorgen voor frustratie in Mambourg.

En dat steken de clubleiders niet langer onder stoelen of banken. Volgens Le Soir is de relatie tussen Charleroi en Antwerp momenteel ijzig. De Karolo’s ergeren zich mateloos aan de manier waarop de Great Old blijft lonken naar hun trainer. De Mil ligt nog een jaar onder contract bij Charleroi, maar zou hoog op het lijstje staan van Antwerp om Andries Ulderink op te volgen.

De houding van de Antwerpenaren valt bijzonder slecht bij het bestuur van Charleroi, dat al weken bezig is met gesprekken om De Mil een nieuw contract en een verbeterd salaris aan te bieden. Dat die onderhandelingen nu onder druk komen te staan door externe interesse, leidt tot een explosieve sfeer.

Wat Charleroi vooral verbaast, is het dubbele spel dat lijkt te worden gespeeld. De Mil blijft zich professioneel en intensief inzetten voor de club, maar tegelijk sijpelen er signalen door dat hij openstaat voor een vertrek naar de Bosuil. Die contradictie zorgt intern voor wrevel en verwarring.

Een akkoord tussen Charleroi en De Mil is er voorlopig nog niet. Het clubbestuur wil koste wat het kost de coach behouden, maar de combinatie van slechte timing, zwijgende belangen en toenemende druk van buitenaf bemoeilijkt een constructieve oplossing.

De grote vraag blijft: hoe beïnvloedt dit alles de sfeer binnen de spelersgroep? Een coach in onzekerheid, een bestuur op scherp en een rivaliserende topclub die blijft duwen... Charleroi staat aan de vooravond van een turbulente week.