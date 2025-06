Het is bijna zover: de eerste aanwinst van Sporting Charleroi is onderweg

Sporting Charleroi zou dicht bij het afronden van zijn eerste zomerse transfer staan. Het gaat om een aanvaller die overkomt van Tromso, Noorwegen.

Vorige week hebben we het er al over gehad: Sporting Charleroi had een nieuwe nummer 9 op het oog, en die zou nu binnenkort op Mambourg moeten aankomen. Het gaat om Jakob Napoleon Romsaas (21 jaar), een aanvaller van de club Tromso in de Noorse eerste klasse.

Volgens informatie van het Noorse medium iTromso zou Sporting Charleroi 15 miljoen Noorse kronen, wat overeenkomt met 1,3 miljoen euro, betalen om Romsaas over te nemen. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,8 miljoen euro.

De Noorse U21-international zal in vorm aankomen, want het seizoen is volop aan de gang voor Tromso op dit moment. Romsaas heeft al 13 wedstrijden gespeeld dit seizoen, met 2 doelpunten en 3 assists.

Sinds zijn debuut voor Tromso heeft Jakob Napoleon Romsaas 69 wedstrijden gespeeld en 15 doelpunten gescoord. Hij heeft zich ook kunnen onderscheiden door zijn spelinzicht, aangezien hij 9 assists heeft gegeven als spits.

De komst van Romsaas zal Rik De Mil wat meer diepte op de positie van de nummer 9 geven, waar alleen Nikola Stulic erin slaagde dit seizoen doelpunten te maken. Het blijft de vraag of een vertrek van de Serviër deze zomer kan worden vermeden door Mehdi Bayat.