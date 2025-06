Hier zullen niet alle fans blij mee zijn: Anderlecht zou een 40-jarige traditie kunnen beëindigen

We weten dat Anderlecht de laatste jaren probeert om zijn imago te moderniseren. Maar zal Wouter Vandenhaute het aandurven om Grand Jojo aan te pakken?

In 1985, na de titel van RSC Anderlecht, componeerde Grand Jojo - of Lange Jojo in het Nederlands - een lied dat legendarisch werd: "Anderlecht champion". Sindsdien is dit nummer een van de hymnes van de Brusselse club geworden.

"Anderlecht kampioen" wordt voor elke wedstrijd gespeeld, waarbij de zin "est-ce que j'ai pas raison? Oui tu as raison", in koor wordt meegezongen door alle supporters, van welke generatie dan ook. Het is ook het bekende "Olé olé olé" uit het refrein dat weerklinkt wanneer Sporting een doelpunt maakt in eigen huis.

Komt er nu een einde aan het iconische nummer? Het Laatste Nieuws leert ons in ieder geval dat een gemoderniseerde versie van het nummer, getiteld "Mauve & Blanc", zou zijn opgenomen door... Stromae.

Er zou een videoclip zijn opgenomen op het trainingscentrum van Anderlecht, waar onder andere Paul Van Himst in zou figureren. Het is niet bekend wanneer de release gepland staat, maar het doel zou zijn dat deze nieuwe versie van het nummer het origineel in het stadion moet vervangen.

Stromae is natuurlijk een van de meest prominente artiesten uit Brussel, en we weten dat RSC Anderlecht probeert om zich maximaal te verbinden met deze identiteit: vorig seizoen werd er een samenwerking tussen de club en de rapper Damso gelanceerd.

Onlangs werd er ook een shirt geïnspireerd op de Art Nouveau, een architecturale stijl geboren in Brussel, uitgebracht. Maar het verdwijnen van de Grand Jojo zou ook worden gezien als een belediging voor de geschiedenis van de club door vele fanatieke supporters...