Racing Genk-sterkhouder debuteert voor nationale ploeg: "Een hele eer"

Na een meer dan geslaagd seizoen met Racing Genk, werd Zakaria El Ouahdi voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. Hij verving de geblesseerde Noussair Mazraoui. Dinsdagavond heeft de Marokkaan ook zijn eerste minuten gemaakt als international.

Zakaria El Ouahdi was één van de sterkhouders bij Racing Genk afgelopen seizoen. Hij leek onvermoeibaar en was één van de redenen waarom de Limburgers zo'n sterk regulier seizoen wisten af te werken.

Hoewel El Ouahdi ook voor de Rode Duivels kon kiezen, had hij voor zichzelf al lang uitgemaakt dat hij het shirt van Marokko wou dragen. Helaas voor hem bleef een selectie voor de nationale ploeg lange tijd uit.

Tot hij een tweetal weken geleden dan toch werd opgeroepen door bondscoach Walid Regragui. El Ouahdi werd bij de selectie gehaald om de geblesseerde Noussair Mazraoui, verdediger van Manchester United, te vervangen.

In de oefenwedstrijd tegen Benin mocht de rechtsachter ook effectief minuten maken. Hij mocht zelfs aan de partij beginnen. Na 82 minuten werd de Marokkaan vervangen door PSG-ster en winnaar van de Champions League Achraf Hakimi.

Achteraf blikte El Ouahdi tevreden terug op zijn debuut. "Het is een eer om voor Marokko te mogen spelen. Ik ben zeer tevreden over mijn wedstrijd. We hebben gewonnen, dat is belangrijk voor het vertrouwen", schrijft Het Belang Van Limburg.