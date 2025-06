Antwerp wil niet alleen coach, maar ook bepalende speler bij Charleroi weghalen

De zoektocht van Antwerp naar versterking op én naast het veld leidt opvallend genoeg naar dezelfde bestemming: Charleroi. De Great Old hoopt niet alleen trainer Rik De Mil los te weken bij de Carolo's, maar heeft ook zijn aanvoerder, Adem Zorgane, hoog op de verlanglijst staan.

De Mil, die Charleroi vorig seizoen naar Europees voetbal loodste, staat open voor een overstap naar de Bosuil. De gesprekken tussen hem en Antwerp verlopen vlot, maar de club moet wel nog voorbij een lastige onderhandelingstafel: Charleroi wil zijn coach niet zomaar laten vertrekken en directeur Mehdi Bayat houdt voorlopig het been stijf.

Maar Antwerp kijkt verder dan de trainersbank. Ook Adem Zorgane, al vier seizoenen de motor op het middenveld van Charleroi, is in beeld volgens Het Nieuwsblad. De 25-jarige Algerijnse international wordt gezien als een mogelijke versterking. Zorgane zou volgens bronnen zelf openstaan voor een nieuwe uitdaging.

Een vertrek van Zorgane ligt echter niet voor het grijpen. Hij heeft nog een contract tot 2026, wat betekent dat Charleroi zich in een stevige onderhandelingspositie bevindt. Bovendien moet een aanzienlijk deel van een eventuele transfersom doorstromen naar zijn ex-club, het Algerijnse Paradou AC. Dat maakt de deal extra complex.

Toch lijkt Antwerp bereid diep in de buidel te tasten. De club wil opnieuw meestrijden in de top van België en heeft met een nakend vertrek van enkele sterkhouders ruimte in de selectie en op het loonbudget. Zorgane’s profiel – fysiek sterk, creatief en ervaren – past perfect in het sportieve plaatje.

De komende dagen worden cruciaal. Antwerp wil zowel de sportieve leiding als het middenveld een nieuw gezicht geven, en dat zou wel eens twee keer via Charleroi kunnen lopen. Als de gesprekken met Bayat in een stroomversnelling geraken, kan het duo De Mil-Zorgane straks samen aan de slag op de Bosuil.