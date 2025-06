Jeugdproduct Club Brugge sloot Anderlecht niet uit als volgende bestemming: keuze gemaakt

Ahmed Touba heeft een verleden bij Club Brugge en speelde vorig seizoen een goed seizoen bij KV Mechelen. Toch besloten De Kakkers om niet met hem verder te gaan.

En dus konden andere clubs zich komen roeren voor de speler. Onder meer RSC Anderlecht roerde zich de afgelopen weken voor de speler, maar zij grijpen er nu definitief naast.

āœ šŸ‡¬šŸ‡· Panathinaïkos now closing on Ahmet Touba! Player’s already in Greece in order to complete the move. €1M deal for Istanbul Başakşehir. #mercato #KVM #JPL pic.twitter.com/cwwtt1p7gx