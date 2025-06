OFFICIEEL: Patro komt met groot nieuws over succescoach Stijn Stijnen

Patro Eisden Maasmechelen kende een uitstekend seizoen in de Challenger Pro League. Het won de promotieplayoffs en mocht de barrages spelen tegen Cercle Brugge. Die gingen wel kansloos verloren. Toch zijn ze bij Patro (terecht) tevreden over het werk van coach Stijn Stijnen.

In het tweede seizoen in het profvoetbal deed Patro Eisden Maasmechelen opnieuw mee om de prijzen. De Limburgers plaatsten zich voor het tweede seizoen op rij voor de nacompetitie om een ticket voor de barragewedstrijden tegen een eersteklasser af te dwingen.

In tegenstelling tot vorig seizoen, wonnen de Koempels dit jaar wél de promotieplayoffs. Het mocht zich zo opmaken voor een dubbele confrontatie met Cercle Brugge. De winaar zou in de Jupiler Pro League voetballen volgend seizoen, de verliezer in tweede klasse.

Uiteindelijk moest Patro zijn meerdere erkennen in Cercle, maar toch zijn ze zeer tevreden over hun seizoen. En dat resulteert in een contractverlenging voor Stijn Stijnen. De coach tekent bij tot minstens 2029. Dat laat de club weten op haar clubkanalen.

Stijnen heeft wel even moeten nadenken vooraleer hij bijtekende: "Na al die jaren bij Patro heb ik nagedacht over mijn toekomst als coach. Maar uiteindelijk heeft het verlies tegen Cercle de doorslag gegeven. De honger naar meer is nog steeds groot", aldus Stijnen.

En zo gaat Patro volgend seizoen opnieuw een poging ondernemen om te promoveren naar het hoogste niveau. Derde keer goede keer voor de Limburgers en Stijnen? De competitiestart in tweede klasse is voorzien tijdens het weekend van 8 augustus.