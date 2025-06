Voormalig talent van Inter Milan wil zich opnieuw bewijzen na moeilijke periode bij Cercle Brugge

Senna Miangue heeft geen gemakkelijk seizoen gehad bij Cercle Brugge. Hij zegt echter klaar te zijn om zich te herpakken, in België of zelfs in het buitenland.

Senna Miangue, die einde contract is bij Cercle Brugge, bevindt zich waarschijnlijk niet op de plek waar hij dacht te zijn toen hij op 16-jarige leeftijd bij Inter Milan kwam. Dit seizoen werd de voormalige verdediger van Standard (uitgeleend aan de Rouches van 2018 tot 2020) opnieuw gehinderd door blessures. De 28-jarige Antwerpenaar werd geopereerd aan de knie en speelde praktisch niet tijdens het tweede deel van het seizoen. Dit heeft Cercle ertoe aangezet om zijn contract niet te verlengen. Hij zal deze zomer dus vrij van contract zijn. "Ik verlaat Cercle Brugge, maar ik ben klaar en gemotiveerd voor een nieuw avontuur. Ik voel me goed op fysiek vlak, mijn blessure is achter de rug. Ik wil weer gaan voetballen," legt hij uit aan Tuttosport. Het is geen toeval dat hij met de Italiaanse media praat: "Ik zou graag terugkeren naar Italië. Daar ben ik opgegroeid en heb ik enkele van de beste momenten in mijn carrière beleefd. Ik focus me niet specifiek op de Serie A of Serie B, zolang er maar een goed project is", legt hij uit. De Belg speelde in totaal 80 wedstrijden bij de Vereniging waarin hij drie keer scoorde en een assist gaf. Voor Standard kwam hij 10 keer in actie en bij KAS Eupen stond hij 24 keer op het veld.