'Anderlecht denkt aan gewezen doelman van Genk en Mechelen'

RSC Anderlecht is op zoek naar versterkingen om het doelmannencompartiment aan te scherpen. Daarbij vielen al verschillende namen en nu komt ook een oude bekende uit de Jupiler Pro League in het vizier.

Gaëtan Coucke komt uit de jeugd van KRC Genk. Daar kreeg hij ook zijn eerste kansen op het hoogste niveau. Vervolgens kwam hij ook uit voor andere Belgische teams, waardoor hij steeds meer aan de deur kwam kloppen van de Belgische gevestigde waarden.

Nieuw Belgisch avontuur?

Via Lommel en KV Mechelen ging het uiteindelijk naar het buitenland voor de doelman, want hij tekende in augustus 2024 bij het Saoedische Al-Orobah FC en een contract tekende voor een seizoen.

Daar heeft hij nu dus opnieuw een aflopend contract, waardoor hij transfervrij kan spreken met geïnteresseerde club. RSC Anderlecht zou een van die clubs zijn.

Anderlecht geïnteresseerd

Volgens Het Laatste Nieuws zijn ze concreet op zoek om een nieuwe doelman te gaan halen. Daarbij vielen al namen van kleppers en oudgedienden, nu wordt dus ook Coucke genoemd als mogelijke nieuwe doelman.

De marktwaarde van de doelman is op dit moment om en bij de twee miljoen euro. Dat hij transfervrij zou kunnen overkomen, maakt van hem dus sowieso een interessante koopje.