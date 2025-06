OFFICIEEL: KVC Westerlo neemt afscheid van Timmy Simons, opvolger staat al klaar

De tijd van Timmy Simons bij Westerlo zit erop. Ondanks een tweede plaats in de Europe Play-offs en mooi aanvallend voetbal werd in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen.

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar werd nu bevestigd. De wegen van Timmy Simons en KVC Westerlo scheiden.

De Kemphanen brachten afgelopen seizoen mooi voetbal en zorgden voor heel wat spektakel. De fans waren tevreden met het voetbal dat gebracht werd, alleen bleven de resultaten op bepaalde momenten wel uit.

Uiteindelijk wist Westerlo nog op de tweede plaats te eindigen in de Europe Play-offs. Maar dat zal niet genoeg zijn geweest. Volgend de club werd de beslissing in onderling overleg genomen.

"In onderling overleg is beslist om de samenwerking stop te zetten. KVC Westerlo bedankt Timmy voor zijn inzet en de sportieve resultaten die onder zijn leiding zijn behaald. Wij wensen hem alle succes toe in zijn verdere trainersloopbaan", klinkt het bij Westerlo.

Een reden wordt dus niet gegeven. Gazet van Antwerp gaf al aan dat Issame Charaï zijn opvolger zal worden. Hij moet dinsdag worden voorgesteld.