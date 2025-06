'Na geweldig seizoen: Hasi dringt zelf aan op komst van middenvelder bij Anderlecht'

De werven in het Lotto Park zijn bijzonder groot deze zomer. Ook Besnik Hasi mengt zich duidelijk in de transfers van de club.

Lindon Selahi, de 26-jarige Belgische-Albanese middenvelder, staat mogelijk voor een terugkeer naar RSC Anderlecht. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Anderlecht geïnteresseerd in het transfervrije jeugdproduct van de club, en vooral Besnik Hasi zou een groot voorstander zijn van deze transfer.

Selahi heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij NK Rijeka, waar hij zowel de Kroatische competitie als de nationale beker wist te winnen. Met 42 wedstrijden, 1 doelpunt en 2 assists bewees hij zijn waarde als een veelzijdige middenvelder.

Nu hij zonder transfersom beschikbaar is, ziet Anderlecht een kans om hem opnieuw naar het Lotto Park te halen. Hasi, die als hoofdtrainer van Anderlecht een belangrijke stem heeft in de transferpolitiek, is bijzonder gecharmeerd van Selahi’s profiel.

Besnik Hasi dringt aan op komst van Lindon Selahi

De coach waardeert zijn technische kwaliteiten en werkethiek, en ziet hem als een speler die de balans op het middenveld kan versterken. Bovendien heeft Selahi een verleden bij Anderlecht en Standard, waardoor hij bekend is met het Belgische voetbal.

Hoewel er ook andere clubs interesse tonen, lijkt Anderlecht de beste papieren te hebben om Selahi binnen te halen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de onderhandelingen, maar als alles volgens plan verloopt, kan Selahi binnenkort in het Lotto Park voorgesteld worden.