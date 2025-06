Straffe uitspraak: "Thorgan Hazard heeft het er moeilijk mee, hij verdient beter"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorgan Hazard blijft een boeiende figuur in het Belgische voetbal. De 32-jarige middenvelder, die momenteel bij RSC Anderlecht speelt, heeft nog steeds de ambitie om terug te keren bij de Rode Duivels.

Sinds het WK 2022 werd hij niet meer opgeroepen, maar hij heeft zijn internationale carrière nog niet opgegeven. Hazard heeft recent gesproken met bondscoach Rudi Garcia, die aangaf dat de deur niet gesloten is voor een terugkeer.

Toch zal hij zich moeten bewijzen bij Anderlecht om opnieuw in aanmerking te komen voor een selectie. En dat is al niet gemakkelijk door zijn familienaam alleen.

“Het is voor mijn broers (Thorgan, Kylian en Ethan, red.) niet altijd makkelijk om met de achternaam Hazard door het leven te moeten: wat ze ook doen op het terrein, hoe briljant of slecht ze ook spelen, ze worden voortdurend met mij vergeleken”, klinkt het bij Eden Hazard in HUMO.

En één van hen heeft het daar heel moeilijk mee, wat Eden ook enorm goed kan begrijpen. “Zeker Thorgan heeft het daar soms moeilijk mee, en dat vind ik jammer. Hij verdient beter”, vult hij nog aan.

Ondertussen blijft de toekomst van Thorgan bij Anderlecht onzeker. Er waren geruchten over een mogelijk vertrek, maar Hazard heeft zelf aangegeven dat hij voorlopig bij de club blijft.