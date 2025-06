Wie Ardon Jashari wil, zal niet moeten treuzelen... Club Brugge maakt intenties meer dan duidelijk aan geïnteresseerden

Zowat half de top van Europa zit achter Ardon Jashari. Club Brugge zit in een luxepositie met het Zwitserse goudhaantje, want ze kunnen een prijs vragen die in België nog nooit gezien is. Daarnaast hebben ze het geld ook niet direct nodig en kunnen ze de geïnteresseerden onder druk zetten.

40 miljoen en liefst meer, dat is wat Club Brugge voor zijn metronoom op het middenveld verwacht. Paris Saint-Germain, Manchester City, Borussia Dortmund, AC Milan, Bayer Leverkusen en West Ham United zijn een paar van de namen die al met hem in verband zijn gebracht. Niet de minsten uiteraard, want niet iedereen kan zo'n som ophoesten.

Gemoedsrust

Maar Club heeft een sterke positie in het dossier. In januari gaven ze de 22-jarige al een contractverlenging tot 2029. Toen al was duidelijk dat ze een uitzonderlijk talent hadden binnengehaald, waar ze op termijn een grote 'return on investment' zouden van krijgen.

Zes miljoen euro betaalden ze en intussen staat zijn waarde op Transfermarkt al op 32 miljoen. Da's niet slecht na één jaartje in de Jupiler Pro League. Het contract van Jashari geeft hen ook gemoedsrust. Club heeft de voorbije jaren een aardige spaarpot aangelegd en is de gezondste club in België.

Die 40 miljoen is natuurlijik de jackpot, maar dat krijgen ze ook wel ongeveer als Onyedika en Ordonez verkocht worden. Club wil immers niet in een situatie verzeild raken waar ze tegen het einde van de transferdeadline (1 september) nog vervangers moeten gaan aantrekken. Geïnteresseerde ploegen krijgen dan ook de boodschap dat ze niet moeten aarzelen.

Champions League prioritair

Iedereen zegt dan wel dat blauw-zwart hem onmogelijk kan houden, maar in de bureaus van Westkapelle werd daarmee al eens gelachen. Ze kunnen hem wel degelijk houden als de onderhandelingen niet snel op gang komen. De trein voor Jashari zal nog verschillende keren passeren, menen ze. Voor blessurelast vrezen ze ook niet. Jashari miste in zijn carrière nog maar vijf matchen.

Begin augustus staat de derde voorronde van de Champions League al op het programma. Als ze daarin doorgaan moeten ze nog naar de play-offronde. Maar dat wordt wel degelijk prioritair bij het begin van de competitie. Champions League tegenover Europa League... Het is al bijna een Jashari verschil qua inkomsten. Tegen augustus willen ze dan ook hun team rond hebben. Als Jashari er dan nog rondloopt, zullen de onderhandelingen heel wat moeilijker (en duurder) worden.

De verwachtingen zijn wel dat er snel iemand zal willen toeslaan, maar met zo'n transfer en zoveel kandidaten wordt het een complexe bedoening. En uiteraard heeft Jashari er zelf ook nog iets in te zeggen waar hij naartoe gaat. Liefst dus ook een club die Champions League speelt... Het wordt een hete zomer voor sportief directeur Dévy Rigaux en kompanen...